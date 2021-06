Suite ad alta quota sui Dreamliner di Qatar Airways













Novità in flotta per Qatar Airways: è stata presentata la nuova generazione di Boeing 787-9 Dreamliner, configurata con la nuova Business Class Suite. I posti sono dotati di porte scorrevoli per la privacy, ricarica wireless dei dispositivi mobili e poltrone completamente reclinabili con estensione fino a 2 metri. Sarà operativa su una serie di rotte chiave verso l’Europa e l’Asia, a partire dal servizio Doha-Milano.

L’aereo è previsto infatti per i servizi da Doha a Milano, Atene, Barcellona, Dammam, Karachi, Kuala Lumpur e Madrid e ha una capacità totale di 311 posti – 30 suite di Business Class e 281 posti in Economy Class.

Disposta a spina di pesce, in una configurazione 1-2-1, ogni suite ha un accesso diretto al corridoio con una porta scorrevole per garantire il massimo della privacy e del comfort. I passeggeri seduti nelle suite centrali adiacenti possono far scorrere i pannelli della privacy al tocco di un pulsante per creare il loro spazio privato chiuso.

La Business Class Suite ha poltrone completamente reclinabili con estensione fino a 2 metri. I passeggeri possono rilassarsi durante il volo, sapendo che il loro dispositivo mobile personale è conservato in modo sicuro in un supporto per telefono dedicato, dotato di una tecnologia di ricarica wireless che è compatibile con entrambi i dispositivi iOS e Android.

La Business Class Suite è completata dal servizio di bordo della compagnia aerea, con una selezione di cucina internazionale, cibo e bevande, così come opzioni di pasti vegani che fanno parte del menu à la carte dine-on-demand di Qatar Airways.

In Economy Class, i sedili sono prodotti da Recaro e ogni poltrona è dotata di uno schermo tattile Panasonic IFE da 13 pollici, oltre a un supporto per dispositivi elettronici personali per dispositivi mobili e iPad. Il sedile è dotato di un bracciolo girevole che può essere completamente riposto nello schienale. I passeggeri potranno godere dell’esperienza culinaria completa “Quisine“. I passeggeri che volano sul Boeing 787-9 in Economy Class hanno poi la possibilità di abbinare le loro cuffie Bluetooth personali al sistema IFE di bordo.

Il Boeing 787-9 è l’ultimo membro degli aerei Boeing nella flotta di Qatar Airways. Come cliente di lancio in Medio Oriente per il Boeing 787, la compagnia aerea ha continuato a volare con la sua flotta di 30 787-8 durante la pandemia di Covid-19 grazie alla sua forte efficienza nei consumi e al record di affidabilità. L’investimento di Qatar Airways nel 787-9 sottolinea l’impegno della compagnia aerea per la sostenibilità e il raggiungimento di emissioni di carbonio nette zero entro il 2050.