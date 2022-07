Sudamerica, obiettivo 35 milioni di turisti entro due anni













Dopo il crollo di turisti internazionali dovuto alla pandemia, il Sudamerica è pronto a tornare alla soglia dei 35 milioni di visitatori internazionali entro il 2024. Lo scorso anno, infatti, l’intera regione ha subito un crollo verticale di turisti, passando proprio dai 35 milioni del 2019 ai soli 3,3 milioni nel 2021 – parzialmente rimpiazzati dal turismo domestico – e perdendo oltre 49,2 miliardi di dollari nella spesa turistica.

I risultati sono frutto del report “Sud America Destination Tourism Insight Report, 2022 Update” di Globaldata, società di dati e analisi, che rileva che a seguito di questi disastrosi anni, il 2022 ha visto un ritorno piuttosto improvviso dei visitatori internazionali e l’area dovrebbe tornare oltre i livelli raggiunti nel pre Covid – 35,5 milioni di visitatori per 32,9 miliardi di dollari spesi – entro il 2024.

Hannah Free, travel and tourism analyst di Globaldata, ha commentato: «Il Sudamerica ha visto enormi cambiamenti nei numeri dei visitatori nel 2022, con la regione che già mostrava chiari segni di recupero. L’effetto è stato particolarmente grande in questa regione, in quanta è stata più lenta a rimuovere le restrizioni di viaggio rispetto ai Paesi in Medio Oriente e in Europa. Hotel, aeroporti e destinazioni turistiche si confrontano ora con l’improvviso afflusso di domanda, come è stato visto in alcune parti d’Europa».

Tra i Paesi che si segnalano per la maggior aspettativa di crescita nell’area ci sono la Colombia (+11% su base annua di arrivi internazionali lo scorso anno), che ha superato sia Brasile sia Argentina come destinazione più visitata nel 2021; e la Guyana (+16,4% su base annua).