Sudafrica, stop al tampone per i viaggiatori vaccinati













Il Sudafrica allenta ulteriormente le restrizioni anti Covid-19 e toglie l’obbligo di tampone per i viaggiatori vaccinati.

A renderlo noto il presidente Cyril Ramaphosa, che ha confermato come per entrare nel Paese bisognerà fornire solo la prova dell’avvenuta vaccinazione o un test Pcr negativo effettuato entro le 72 ore precedenti.

La capienza nei raduni sarà aumentata al 50% per tutti i luoghi di ritrovo, sia all’aperto che al chiuso. Questo impatterà in positivo sull’industria del turismo, soprattutto per il settore degli eventi commerciali.

Non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto negli spazi pubblici. Tuttavia, sarà ancora necessario indossarla al chiuso, ad esempio nei centri commerciali, nelle gallerie, nei ristoranti o a bordo dei trasporti pubblici.

«Accogliamo con favore l’ulteriore allentamento delle restrizioni in quanto si tratta di una grande notizia per le prospettive di ripresa del settore turistico. Offrire ai viaggiatori internazionali la scelta di presentare una prova di vaccinazione o un test Pcr negativo di meno di 72 ore aumenta la capacità di accoglienza del Sudafrica come destinazione competitiva e attraente», ha dichiarato Themba Khumalo, ceo ad interim di South African Tourism.

Inoltre, dopo un’assenza di due anni proprio a causa della pandemia la fiera Africa’s Travel Indaba tornerà a svolgersi dal 2 al 5 maggio 2022.