Sudafrica, stop a test e certificati vaccinali













Dopo due lunghissimi anni, il governo del Sudafrica ha annunciato l’eliminazione di tutte le restrizioni antiCovid e guarda con estrema fiducia al rilancio del turismo, da sempre risorsa fondamentale per il Paese africano.

Stando alle nuove regole, infatti, nei luoghi chiusi non sarà più necessario indossare la mascherina, così come alle frontiere non verrà più richiesto alcun tampone con esito negativo o un certificato di vaccinazione.

«Con lo stop alle restrizioni antiCovid riusciremo a rilanciare il settore turistico del Paese con l’auspicio di tornare ai livelli del 2019», ha dichiarato Themba Khumalo, ceo di South African Tourism.

Grande soddisfazione per gli operatori del turismo sudafricani, con Paul Tully, ceo di Better Safaris, che ha affermato come «l’allentamento delle restrizioni in Kenya a marzo ha reso la destinazione più attraente per molti viaggiatori del continente africano, ma allo stesso tempo con l’ulteriore allentamento delle misure l’industria ha il dovere di continuare a promuovere e operare una corretta igiene, sicurezza e responsabilità verso i territori».

«Ora possiamo finalmente vendere la nostra destinazione senza essere ostacolati dalle normative governative – ha commentato Sean Kritzinger, executive chairman Giltedge – Questa notizia aiuterà senza alcun dubbio il turismo Sudafricano».