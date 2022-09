Successo per l’Egitto di Mistral. E ora il t.o. potenzia l’offerta

Buone performance per l’Egitto di Mistral Tour nella prima parte dell’esercizio, un trend che prosegue nella seconda parte dell’anno con ottimi segnali per il 2023. Per rispondere alla crescita di domanda, il t.o. di Quality Group ha rivisto la sua programmazione e ha siglato un accordo con le motonavi Farida e Jamila.

«I dati di prenotazione degli ultimi mesi sono stati sorprendenti, superando abbondantemente il budget che avevamo prefissato. La destinazione è stata gettonatissima da una clientela eterogenea: l’’Egitto è amato per i suoi itinerari classici alla scoperta del ricco patrimonio storico e archeologico ma anche dagli amanti della natura e da chi desidera semplicemente rilassarsi tuffandosi in punti mare tra i più belli al mondo», afferma Antonio D’Errico, product manager Mistral Tour.

La motonave boutique Farida, 5 stelle deluxe, a differenza da quelle utilizzate normalmente in Egitto dispone di sole 40 cabine di metrature molto ampie (30mq) per il massimo comfort dei clienti e offre un servizio attento e premuroso. Sarà utilizzata per tutte le crociere sul Nilo proposte in catalogo a eccezione del tour Ramses che si avvarrà della motonave Jamila.

Forte del successo avuto negli ultimi mesi la proposta Experience Egitto, che abbina a un itinerario classico a esperienze glamour e active è stata inserita nel catalogo cartaceo e ne è divenuta la punta di diamante aggiungendosi alle altre nove proposte di itinerario, tutte abbinabili a crociere e a estensioni mare a Marsa Alam, Hurghada, Soma Bay e Sharm El Sheik.

Pe agli amanti delle crociere e per chi desidera ammirare le meraviglie dell’Egitto da un punto di vista differente, si riconferma in programmazione Mistral Tour la crociera a bordo di una dahabeya, la tipica vela a due alberi che da Luxor raggiunge Assuan.