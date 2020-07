Su ViaggiOff il travel alternativo post Covid

Dopo il lockdown, gli italiani stanno riscoprendo la voglia di viaggiare e per partire senza pensieri, garantendosi una meta tranquilla e in sicurezza, si punta a soluzioni alternative e insolite.

ViaggiOff offre una panoramica su itinerari, mete e location per una “vacanza diversa”: dai Birdbox norvegesi, veri e propri rifugi dal design minimalista adagiati tra i fiordi, ai “paesi fantasma” della Lucania da riscoprire in camper, passando per il primo Island Resort del Gruppo Rosewood in Costa Smeralda, a pochi chilometri da Porto Cervo.

Idee di viaggio da leggere tutte d'un fiato per programmare una pausa in un'estate insolita.