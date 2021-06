Su Instagram la guida turistica 4.0 Extraordinary_Umbria













È online su Instagram l’innovativa guida turistica 4.0 che la Camera di Commercio umbra ha realizzato per sostenere il turismo nella regione. Si chiama Extraordinary_Umbria, è realizzata in collaborazione con Isnart e si traduce in uno strumento di promozione di imprese turistiche e territorio ancorato al social network più in voga. Veicolo principale dei contenuti sono le stories, in grado di raggiungere target diversificati e adatto a fornire informazioni puntuali sull’offerta turistica umbra.

Già collegata ad altre piattaforme digitali, Extraordinary_Umbria offre agli utenti un’esperienza interattiva e immersiva, dalla fase di ispirazione a quelle di scelta, progettazione, prenotazione e viaggio.

Le stories di Extraordinary_Umbria mirano così a consolidare l’interesse dei turisti italiani nell’Umbria e a promuovere la ripresa del turismo internazionale nella regione, richiamandosi idealmente al claim Umbria: un mare di storie della campagna recentemente lanciata dalla destinazione.