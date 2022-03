Su Hotelbeds le tariffe wholesale di Ihg Hotels & Resorts













La bedbank Hotelbeds ha annunciato l’accordo con Ihg Hotels & Resorts come partner preferenziale per la distribuzione delle tariffe wholesale (all’ingrosso, ndr) per le strutture in Europa e in Greater China (che include la Cina continentale, Hong Kong e Macao e Taiwan).

Il risultato di questa partnership prevede l’accesso per i travel buyer B2B di Hotelbeds in 140 Paesi a tutte le tariffe wholesale della catena di hotel. Ihg Hotels & Resorts – che comprende 17 brand incluso InterContinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts e Holiday Inn Express per un totale di 6mila strutture in oltre 100 Paesi nel mondo – lo scorso anno ha aderito a Hotelbeds Green Hotel Programme, progetto utile a rafforzare le attivitа dedicate al turismo sostenibile.

Per Carlos Muñoz, chief commercial officer di Hotelbeds, «l’accordo dimostra la nostra condivisa fiducia nella crescita del mercato B2B. Grazie alla partnership, i nostri clienti globali potranno accedere a un portfolio di prodotti esclusivo. Una notizia molto positiva per la ripresa dopo gli ultimi difficilissimi due anni».

«L’accordo con Hotelbeds per l’Europa e la Greater China ci permetterà di gestire in maniera ancora più fluida la nostra distribuzione wholesale», ha commentato George Turner, chief commercial & technology officer di Ihg Hotels & Resorts.