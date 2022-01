Stretto di Messina, stop all’obbligo di super green pass













L’attraversamento dello Stretto di Messina è consentito anche senza super green pass. Con due ordinanze, firmate dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e della Calabria Roberto Occhiuto, arriva il via libera agli imbarchi tra Messina e Villa San Giovanni anche a chi non possiede il pass rafforzato.

Con questo provvedimento, per attraversare lo Stretto basta il green pass semplice: ovvero, basterà anche esibire un tampone negativo, molecolare o antigenico.

Una norma che si discosta da quanto stabilito dal governo in merito agli spostamenti sui traghetti, che richiedono invece il possesso del super green pass sui mezzi pubblici.

Chi non possiede il pass rafforzato dovrà però rispettare alcune restrizioni: potrà salire a bordo ma dovrà restare in auto se si sposta in macchina; se si imbarca a piedi sarà tenuto a rimanere sul ponte all’aperto indossando la mascherina Ffp2.

«È assurdo che nella Penisola ogni cittadino privo di vaccino possa spostarsi da una regione all’altra, mentre per passare dalla Sicilia alla Calabria si deve esibire il certificato verde – ha detto Musumeci – Non significa strizzare l’occhio ai no vax, ma evitare che venga messa in discussione l’appartenenza della Sicilia al resto d’Italia».

Per alcuni si tratta di una decisione che va incontro ai no vax, per altri è necessaria per garantire la mobilità tra regioni, come vale per il resto d’Italia.

«Mi auguro che il governo non impugni le ordinanze, una del presidente Musumeci e una mia, fatte per garantire l’attraversamento dello Stretto di Messina – ha aggiunto Occhiuto – Questo è un tema che riguarda il diritto alla mobilità dei cittadini che vivono in Regioni nelle quali questo diritto è compromesso dal fatto che non ci sia la continuità territoriale».

Sulla questione si è sollevato nei giorni scorsi il dibattito che ha portato alla protesta del sindaco di Messina Cateno De Luca – che si è accampato in tenda sulla rada del porto – contro le nuove regole del governo che escludevano i non vaccinati e i guariti dall’accesso alle navi. Azione poi interrotta al momento della firma delle ordinanze. Il sindaco intanto chiede che il consiglio dei ministri faccia proprio il contenuto delle due ordinanze.