Stretta sui viaggi dall’Ue, le reazioni del mondo del turismo













Arrivano le reazioni delle associazioni del turismo all’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che reintroduce l’obbligo di tampone per chi arriva da qualsiasi Paese europeo, in vigore dal 16 dicembre al 31 gennaio.

«È una decisione che ancora una volta non lascia la possibilità agli operatori turistici di potersi organizzare – dichiara la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli – Comprendiamo la necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti, ma ne discutiamo il metodo. È un provvedimento che adottato a ridosso delle vacanze di Natale, accompagnato dallo sconsiglio dei viaggi da parte degli Stati Uniti, provocherà inevitabili disdette rendendo per la nostra industria turistica lo scenario ancora più critico di quanto già non lo fosse».

Quelle che rischiano di pagare il presso più alto sono «di nuovo le strutture ricettive e le città d’arte che vedranno inevitabili cancellazioni anche da parte di quei turisti più vicini, come francesi e spagnoli, che avevano già programmato una vacanza nel nostro Paese», sottolinea la numero uno di Federturismo.

«È l’ennesimo colpo basso all’economia nazionale del turismo, un provvedimento emanato senza alcun preavviso, che ci allontana dall’Europa, i cui vertici reagiscono sbigottiti quanto noi – commenta il presidente di Confturismo-Confcommercio Luca Patané – Siamo tra i Paesi con i migliori risultati nella lotta alla pandemia eppure siamo anche quello con le maggiori restrizioni agli spostamenti internazionali, per i flussi intercontinentali e ora anche per quelli all’interno dell’Europa. Non solo si prevede l’obbligo di presentare, alla partenza o ai controlli di frontiera, un test antigenico o molecolare effettuato nell’imminenza del viaggio, ma anche l’imposizione di una quarantena di 5 giorni in Italia per i viaggiatori non immunizzati. Com’è possibile comprendere tutto questo?».

Patanè aggiunge: «Non possiamo sostenere oltre una situazione di questo tipo. Dopo quasi due anni di blocco per il turismo e decine di milioni di viaggi e presenze che continuano a mancare all’appello rispetto al 2019, le richieste di supporti specifici per il nostro settore vengono sistematicamente ignorate nei provvedimenti che il Parlamento sta esaminando in questi giorni, dal decreto fisco e lavoro alla legge di bilancio. Basta parlare di turismo come asset strategico dell’economia italiana per poi dimenticarsene regolarmente all’atto pratico».

Reazioni sull’improvvisa stretta sugli arrivi dall’Ue giungono anche da Astoi, Fto e Maavi. «Non c’è mai limite al peggio», «Un’ulteriore mazzata per il settore» e «Si è perso il senso del limite», sono, in estrema sintesi, i commenti qui riportati dei presidenti delle tre associazioni.