Strasburgo dichiarata zona rossa, il Parlamento Ue trasloca a Bruxelles

Con una laconica nota diffusa in queste ore il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, ha comunicato che con la decisione del governo francese di decretare Strasburgo zona rossa, la prossima assemblea plenaria del Parlamento, prevista dal 14 al 17 settembre, si terrà a Bruxelles.

“La sede del Parlamento europeo è Strasburgo, e questo è un obbligo scritto nei Trattati che noi vogliamo onorare – scrive nella nota Sassoli – Abbiamo fatto di tutto per riprendere il normale svolgimento delle nostre sessioni plenarie a Strasburgo. Tuttavia, la ripresa della pandemia in molti Stati membri e le decisioni prese dalle autorità francesi di classificare l’intero dipartimento del Basso Reno in zona rossa, ci obbligano a riconsiderare lo spostamento a Strasburgo. Siamo molto amareggiati per questa decisione, ma il trasferimento dell’amministrazione del Parlamento europeo imporrebbe a tutto lo staff, al suo ritorno a Bruxelles, la quarantena. Viviamo un momento difficile e sono riconoscente per tutta la collaborazione, la disponibilità e le competenze dimostrate dalla Ville de Strasbourg, dalle autorità sanitarie e dal governo. Il desiderio del Parlamento europeo è di tornare a Strasburgo e siamo certi che, di fronte ad una diminuzione della pandemia, questo sarà possibile”.