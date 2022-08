Stopover in Qatar: testimonial il calciatore-icona David Beckham

Dall’esplorazione dei labirintici mercati delle spezie di Souq Waqif alla street art locale, dal campeggio nel deserto al giro turistico di Doha in moto: è la movimentata avventura di David Beckham in Qatar, protagonista della nuova campagna di comunicazione dedicata agli stopover.

L’ex calciatore britannico, oggi dirigente sportivo è andato in giro per il Paese, accompagnato da alcune personalità locali, per mostrare al mondo la bontà della destinazione anche per soggiorni brevi. Anche perché – ricorda Qatar Tourism – oltre l’80% della popolazione mondiale vive a meno di sei ore di volo dal Qatar, il ché lo rende meta ideale per mini vacanze.

Con questa campagna, diffusa online e attraverso partner selezionati, l’Ente del turismo mira a promuovere i pacchetti di stopover proposti da Qatar Airways, con prezzi a partire da 14 euro a persona a notte per hotel a 4 stelle e da 20 euro in una struttura a 5 stelle (info su qatarairways.com/stopover).

«Incoraggio i milioni di persone che ogni anno passano per il Qatar a seguire le orme di David e a creare la propria avventura e i propri ricordi. Abbiamo qualcosa per tutti a prezzi incredibili, sia che si tratti di sole, mare e sabbia, di un ricco patrimonio culturale, di una natura sorprendente o di una fuga in città moderna e divertente», ha commentato Akbar Al Baker, presidente di Qatar Tourism e chief executive officer di Qatar Airways Group.

Durante il suo tour in Qatar, David Beckham ha trascorso del tempo con le seguenti personalità:

1. Noor Al Mazroei, chef del Rosado Café, che lo ha accompagnato a visitare il mercato delle spezie di Souq Waqif;

2. Saad Ismail Al Jassim, uno degli ultimi leggendari pescatori di perle del Qatar;

3. Abdulaziz Yousef, artista che gli ha mostrato il Souq Waqif Art Center;

4. Aquiles Chaves, chef e personaggio tv, che lo ha aiutato a cucinare tacos con i sapori del Qatar;

5. Reem Al Thani, direttrice delle mostre del National Museum of Qatar;

6. Khalid e Majid, addestratori di falchi del Qatar, che lo hanno accolto in un accampamento nel deserto vicino a Khor Al Adaid, noto anche come Mare Interno;

7. Saeed Al Sulaiti, campione di motociclismo del Qatar, con cui Beckam ha visitato il The Pearl-Qatar, un’isola artificiale con negozi, hotel e colorati quartieri residenziali;

8. Hamida Issa Al Kuwari, regista del Qatar, che lo ha guidato attraverso il Katara Cultural Village;

9. Khalid Al Hamadi, esperto di nautica, ha accompagnato l’ex calciatore a bordo di una tradizionale imbarcazione dhow in legno.

«Il Qatar mi ha sorpreso con una vasta gamma di esperienze entusiasmanti che si possono vivere in sole 48 ore. Le persone sono calorose e accoglienti, ed è un posto fantastico per trascorrere qualche giorno di vacanza», sono state le parole di commento di David Beckham.

Il Qatar ospiterà, dal 20 novembre al 18 dicembre 2022, la Fifa World Cup 2022. Per questo le campagne di marketing ruotano intorno allo sport più amato del pianeta: il calcio.