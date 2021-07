Stop crociere a Venezia: Msc sposta le navi a Monfalcone













Msc Crociere sposta le navi da Venezia a Monfalcone. In accordo con le nuove disposizioni stabilite dal decreto legge che regola il traffico marittimo nel porto del capoluogo veneto – disponendo dal 1° agosto 2021 il divieto di navigazione nella laguna (bacino di San Marco, canale di San Marco e canale della Giudecca) per le navi che abbiano più di 25.000 tonnellate di stazza lorda – la compagnia annuncia che a partire dal 24 luglio le navi Msc saranno posizionate a Monfalcone.

Il nuovo porto, in Friuli Venezia Giulia, dista circa 90 minuti in bus da Venezia.

In ogni caso, Msc spiega che “tutte le operazioni di imbarco (consegna bagagli, operazioni di check in, incluse quelle che rientrano nella procedura del protocollo sanitario) saranno mantenute nel terminal crocieristico di Venezia”.

Tutti i passeggeri con imbarco previsto a Venezia, dovranno quindi recarsi al terminal nella città veneta per procedere con le operazioni sopra dettagliate. Una volta che le avranno concluse ed entreranno, attraverso il protocollo sanitario, nella “bolla di sicurezza” saranno trasferiti in bus sanificati verso Monfalcone. Lì, una volta raggiunta la nave, dovranno solo imbarcare.

Nessuna operazione di imbarco potrà dunque essere svolta a Monfalcone e non sono consentiti accessi diretti da parte degli ospiti. Se si dovessero presentare passeggeri direttamente a Monfalcone sarà richiesto di raggiungere in autonomia il terminal crocieristico di Venezia.

Per quanto riguarda le escursioni, gli ospiti in transito che vogliono visitare Venezia, sbarcheranno a Monfalcone e raggiungeranno la città in bus sanificati con guide e autisti che avranno effettuato i tamponi per garantire la prosecuzione della “bolla di sicurezza”;

Anche per le operazioni di sbarco dei passeggeri che terminano la vacanza a Venezia si seguirà lo stesso iter: sbarco a Monfalcone, con i clienti che raggiungeranno il terminal di Venezia in bus messi a disposizione da Msc Crociere.