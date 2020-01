Stop alle operazioni Ernest Airlines: le avvertenze dell’Enac

Come già comunicato in data 29 dicembre 2019, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha disposto la sospensione della licenza di esercizio di trasporto aereo passeggeri e merci a Ernest Airlines, a partire dal 13 gennaio 2020. Pertanto, il vettore – che collega alcuni aeroporti italiani ad alcune destinazioni in Ucraina, Albania, Spagna e Francia – cesserà ogni operazione.

L’Enac invita i passeggeri in possesso di biglietti emessi da Ernest con data dal 13 gennaio 2020 (e oltre), a non recarsi in aeroporto e a contattare la compagnia aerea per ogni informazione.