Stop alla guerra commerciale Usa-Ue: ora Boeing e Airbus collaborano













Si conclude con una tregua di 5 anni la disputa commerciale sugli aeromobili tra Usa ed Europa, che aveva portato a sanzioni incrociate da una parte all’altra dell’Atlantico per le case di costruttori Boeing e Airbus, Entrambe le parti, infatti, hanno deciso di sospendere i dazi per cinque anni sul caso dei sussidi statali – guerra commerciale che andava avanti da ormai 17 anni – durante il summit Usa-Ue avvenuto a Bruxelles nei giorni scorsi.

Secondo l’agenzia di stampa Agi, però, l’accordo che prevede una nuova collaborazione tra gli States e l’Europa è frutto soprattutto della paura comune del competitor cinese. «Abbiamo concordato di lavorare insieme per sfidare e contrastare le pratiche non commerciali della Cina nel settore aerospaziale, che danno alle aziende cinesi un vantaggio sleale», ha tenuto infatti a precisare il presidente Usa, Joe Biden.

«Questo accordo apre un nuovo capitolo nella nostra relazione perché stiamo passando dal contenzioso alla cooperazione nel settore aeronautico, dopo 17 anni di controversie», ha evidenziato il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in seguito all’incontro con Biden.

L’organizzazione mondiale del commercio (Wto) è stata l’arbitro di questa partita di dazi e contro-dazi sugli aiuti pubblici illegali pagati da Washington e Bruxelles ai rispettivi produttori di aerei. ora questo capitolo si chiude con una tregua di cinque anni, e si apre una cooperazione atlantica per contenere la Cina.

Sempre secondo l’Agi, infatti, la rappresentante Usa per il commercio, Kathrine Tai ha ricordato che «la collaborazione sulla Cina è un momento cruciale nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Ue nel settore aereo; collaboreremo nelle sfide che condividiamo, che riguardano la concorrenza alle industrie di entrambi».

«Vogliamo delle regole chiare che valgano a livello globale, non solo per Airbus e Boeing», ha rinforzato la tesi il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis.

Boeing, infine, ha emesso una nota ufficiale commetnao la pace ritrovata tra Usa e Ue. “Boeing accoglie con favore l’accordo tra Airbus e l’Unione Europea secondo cui tutti i futuri sostegni dei governi per lo sviluppo o la produzione di aerei commerciali dovranno essere forniti a condizioni di mercato – sottolinea lo statement dell’azienda di Seattle – L’intesa raggiunta oggi impegna l’Ue ad affrontare il tema degli aiuti di lancio e lascia in vigore le regole necessarie per garantire che l’Ue e gli Stati Uniti siano all’altezza di tale impegno, senza richiedere ulteriori azioni del Wto. Boeing sosterrà pienamente gli sforzi del governo degli Stati Uniti per garantire che i principi di questa intesa siano rispettati”.