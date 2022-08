Stop ai voli ExpressJet Airlines, chiesta la protezione fallimentare

C’è chi lo chiama fricco, chi frika, chi semplicemente frico. Ma la dicitura originale, in lingua friulana, prevedeva sino alla fine dell’Ottocento l’accento sull’ultima vocale. È dunque il “fricò” del...

È vero, la nostra Nazionale non ce l’ha fatta e sarà grande assente ai prossimi Mondiali di calcio. Ma ci saranno sicuramente tanti appassionati che non vogliono comunque perdere l’occasione...

Divertimento e adrenalina alle Maldive per chi vuole vivere la destinazione in modo insolito: si può fare al Siyam World, resort all inclusive a cinque stelle inaugurato un anno fa,...