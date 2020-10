Stop a eventi e congressi, il settore scende in piazza il 27 ottobre

Il settore dell’industria dei congressi e dei convegni scende in piazza e chiede ascolto e attenzione a governo e parlamento. Così martedì 27 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 i rappresentanti delle principali realtà associative, organizzative e imprenditoriali italiane e internazionali che appartengono a questo mondo saranno, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, davanti a Palazzo Chigi per protestare. Gli organizzatori intendono chiedere le ragioni per cui il settore è stato chiuso in modo discriminatorio dal recente Dpcm, oltre all’appello per ricevere ristori concreti per il comparto che è sul lastrico a causa del la pandemia e rischia di chiudere definitivamente i battenti.

“Siamo tutti dalla stessa parte – sottolineano in una nota gli organizzatori – quella di un Paese che deve salvare i suoi cittadini da contraccolpi sanitari ed economici ma allo stesso modo invitiamo le autorità a non trovare facili ed innocenti capri espiatori e a non sacrificare il lavoro di centinaia di migliaia di persone che non hanno né presente né futuro. L’organizzazione professionale dei congressi consente di gestire flussi anche consistenti di persone con protocolli che garantiscono totale sicurezza”.

“Sino a luglio – fanno sapere i vertici di Federcongressi & Eventi – l’impatto del Covid-19 sulla meeting industry italiana è stato devastante: una ricerca realizzata dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Aseri) in collaborazione con l’associazione dell’industria italiana dei congressi e degli eventi ha rilevato che il lockdown ha determinato la cancellazione del 69,7% degli eventi e congressi”.

Alla manifestazione, organizzata da Federcongressi & Eventy, aderiscono Admei- Association of Destination Management Executives International, Alleanza Cooperative Italiane, Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia, Associazione Nazionale Banqueting e Catering, Club degli Eventi e della Live Communication, Convention Bureau Italia, Icca Italian Committee, ItaliaLive, Mpi- Meeting Professionals International Italia Chapter e Site – Society for Incentive Travel Excellence – Italy Chapter.