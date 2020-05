Steward anti Covid in spiagge e alberghi: partono i corsi di formazione

Sono stati lanciati dall’agenzia per il lavoro Tempor Spa i corsi di formazione per steward anti contagio per spiagge, ristoranti e alberghi. Sono percorsi formativi per aiutare imprese e lavoratori ma, soprattutto, garantire alti livelli di sicurezza per gli utenti, con l’operato di steward di controllo e anticontagio, che diventano importanti nelle attività ricettive e di ristorazione, in quelle di intrattenimento e spettacolo (cinema, teatri, concerti) e in molte legate alla stagione estiva, come spiagge e piscine.

«La proposta Tempor prevede sei corsi di formazione professionale specifica per profili di Steward di Controllo e Anticontagio – sintetizza l’ad Francesco Gordiani – L’agenzia, per favorire quanto prima e il più possibile la ripresa delle attività commerciali in totale sicurezza, mette pienamente a disposizione delle aziende la propria professionalità per garantire alti livelli di competenza dei lavoratori soprattutto, in questo caso, nella gestione dei flussi di utenti o nelle aggregazioni di persone».

Nelle attività di intrattenimento, spettacolo e cultura, tali figure avranno il compito di dare agli utenti un quadro più completo su come vivere i luoghi in sicurezza. Il modulo formativo per gli steward di spiaggia, ristoranti e alberghi preparerà figure preposte a controllare l’accesso e il perfetto rispetto delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

Queste figure avranno il compito di spiegare come rispettare le misure base di prevenzione, come lavarsi spesso le mani, evitare di creare affollamenti in spiaggia, ricordare di ordinare cibo e bevande possibilmente tramite mail e/o messaggi senza recarsi al bar o al ristorante, sostare vicino alle docce o ai bagni rispettando il distanziamento sociale, indossare i dispositivi di protezione individuale.