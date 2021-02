Stati Uniti, attese le linee guida del Cdc per le crociere di prova













Le compagnie di crociera negli Stati Uniti non hanno ancora ricevuto le informazioni tecniche necessarie per condurre crociere di prova, parte integrante del “Conditional Sailing Order” del Cdc, Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, e premessa per la ripresa delle operazioni.

Linee guida che il ceo di Royal Caribbean International Michael Bayley si aspetta arrivino «da un giorno all’altro».

Bayley dichiara: «Siamo stati in comunicazione regolare con il Cdc. Ci aspettiamo davvero le specifiche tecniche da un giorno all’altro. È un processo intergovernativo tra diversi comparti all’interno del governo che stanno rivedendo le linee guida. Ci hanno assicurato che non appena le diverse parti si uniranno, vogliono farci riprendere le operazioni».

Le crociere di prova serviranno a dimostrare come si possa mitigare il rischio di diffusione del Covid-19 per equipaggio, passeggeri e comunità locali.

Bayley aggiunge che più di 250.000 persone si sono offerte volontarie per intraprendere le crociere di prova come passeggeri, riscontrando come sia tuttora alto l’interesse delle persone per le crociere.

«Abbiamo avviato un dialogo produttivo con il Cdc – ribadisce il ceo – Ci hanno assicurato che gli indicatori legati al virus sono in miglioramento e che presto potremo tornare alle nostre attività. La mia sensazione è che ci stiamo avvicinando sempre di più alle buone notizie».