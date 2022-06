Startup, musica e innovazione al Wmf di Rimini













Tre giorni di condivisione, confronto e dialogo nella decima edizione del Wmf (We Make Future) di Rimini, festival del marketing e del digitale che scalda i motori con oltre 100 eventi e un ampio parterre di ospiti e speaker, con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner.

L’appuntamento è il 16, 17 e 18 giugno alla fiera di Rimini, nuova location della manifestazione organizzata da Search On Media Group e che vede main sponsor dell’evento la Regione Emilia Romagna.

Con un intenso programma ricco di speech, eventi di formazione, incontri B2B, award, eventi musicali e ospiti da tutto il mondo, l’edizione 2022 del festival si configura come la più ricca e ambiziosa mai realizzata. Tantissime le novità del Wmf 2022, a partire dall’Innovation Fair con i nuovi spazi della fiera, che vanterà oltre 250 espositori per una fotografia attuale dello stato dell’imprenditorialità e dell’innovazione digitale.

Oltre 100 eventi in tre giorni, tra questi il Wmf Future Show, che ospiterà tecnologie con dimostrazioni live, la possibilità di interagire con dispositivi tecnologici ancora sperimentali e momenti di spettacolo.

Un intero padiglione ospiterà il World Startup Fest, evento dedicato al mondo startup, scaleup e a investitori e incubatori pronti a incontrare nuove aziende e le loro idee innovative.

Sul Mainstage – palco principale della kermesse – l’attesa per la cerimonia di apertura che si terrà giovedì 16 giugno alle ore 9:45, in cui sono attesi ospiti e artisti a sorpresa. Coonfermata, al momento, la presenza del cantante Irama.

Durante la tre giorni saranno affrontati argomenti di attualità e individuati i trend del futuro con un folto numero di ospiti provenienti da tutto il mondo tra cui Nicola Gratteri e Pif che parleranno di lotta alla mafia, e ancora Linda Sarsour, Andrea Scanzi, Federico Faggin, Stefano Quintarelli, Alan Friedman, Nino Cartabellotta, Siyabulela Mandela, Pupi Avati e Alessio Cremonini, regista di “Sulla Mia Pelle”. A presentare il festival nella prima giornata la russa Natasha Stefanenko e l’ucraina Anna Sanfroncik, per un messaggio di pace e condivisione che sarà lanciato direttamente dal palco del Wmf.

«Questa edizione è il punto di atterraggio dell’Innovation plan, il progetto avviato dopo i due anni di pandemia per diffondere l’innovazione in giro per il mondo e nei piccoli centri italiani. Durante la tre giorni ci saranno come parte attiva tutte gli attori con cui si è lavorato durante l’anno, la Vallata dell’innovazione come l’abbiamo ribattezzata – ha commentato Cosmano Lombardo, ideatore e chairman del Wmf – Sarà una festa all’insegna del futuro, della formazione, della cooperazione, della pace e della sostenibilità. Lavoriamo costantemente per la costruzione di comunità aperte ed inclusive, per un futuro migliore, dove giovani, tecnologia e innovazione lavorano insieme».