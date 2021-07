Starhotels vira sull’alta gamma con i serviced luxury apartment













“Serviced luxury apartment” nel cuore di Milano, ma con i servizi di alta gamma di un hotel. È il nuovo investimento del gruppo alberghiero Starhotels, che va ad aggiungersi alle altre realtà residenziali esistenti nel portafoglio del gruppo.

Location, vista panoramica e l’ospitalità di un albergo di lusso sono gli asset princpali dei nuovi Duomo Luxury Apartments, che verranno inaugurati a settembre. Gli appartamenti si trovano all’interno dell’hotel Rosa Grand, il più grande del centro di Milano, con le sue 330 camere al quale vanno ad aggiungersi le 40 nuove unità abitative.

Centralissima la posizione, a pochi passi dalle principali attrazioni della città come la Galleria Vittorio Emanuele, la Scala e le vie dello shopping. Balconi e terrazzi affacciano direttamente sulle guglie del Duomo.

Gli interni sono disegnati dall’interior designer milanese Andrea Auletta e caratterizzati da uno stile “metropolitan chic” con cucine moderne che si aprono sulla zona living e grandi vetrate che affacciano su terrazze e balconi.

Nelle prossime settimane verranno svelate le quattro Penthouse, alloggi di punta della struttura.

Gli ospiti avranno inoltre a disposizione la Golden Lounge riservata che, oltre a garantire un accesso diretto ed esclusivo agli appartamenti, darà la possibilità di usufruire effettuare il check in e il check out in tutta riservatezza, anche con l’aiuto di un guest relation manager dedicato.

La struttura è disponibile anche per soggiorni molto estesi e i clienti avranno la possibilità di usufruire dei vari servizi offerti dall’hotel, tra cui accesso alla zona wellness, bar e ristoranti, servizio in camera, lavanderia, meeting room e a tutti gli altri servizi offerti dall’ hotel.

Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels ha dichiarato: «L’apertura dei Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano segna per noi un nuovo inizio. Tramite un’inedita proposta di appartamenti di lusso e servizi di alta gamma, Starhotels intende offrire una prospettiva diversa del viaggio per vivere più intensamente le più belle destinazioni del nostro Paese. Sono certa che i Duomo Luxury Apartments diventeranno un punto di riferimento per gli ospiti in cerca di un’esperienza unica, una casa da sogno a Milano, grazie all’esclusività di appartamenti di lusso, una posizione strategica con vista panoramica, la rinomata ospitalità e i servizi del nostro hotel Rosa Grand».