Starhotels, raffica di riaperture da Milano a Firenze

Starhotels annuncia nuove riaperture e prolunga l’iniziativa “Un ritorno da STAR”. Entro la fine dell’estate, il Gruppo completerà infatti le riaperture degli Starhotels Premium di Milano, Torino, Parma, Genova, Bologna, Firenze e Roma, arricchendo così l’offerta delle proprie destinazioni italiane in cui tornare a soggiornare in totale sicurezza.

In particolare, agli Starhotels che sono già tornati ad accogliere i propri ospiti negli scorsi mesi, si è aggiunto il 31 agosto lo Starhotels Business Palace di Milano, frutto della riconversione di un edificio industriale del ‘900 che gli dona una suggestiva atmosfera chic metropolitana. Nello stesso giorno hanno riaperto anche lo Starhotels Du Parc di Parma, e lo Starhotels Excelsior di Bologna, hotel situato di fronte alla Stazione Centrale.

Martedì 1 settembre, invece, riapre a Milano lo Starhotels Tourist, mentre il giorno successivo segna il ritorno dello Starhotels Michelangelo di Firenze, situato in zona centrale e a pochi passi dalla stazione Leopolda e dal Teatro dell’Opera.

Venerdì 4 settembre toccherà poi allo Starhotels President di Genova, di fronte alla stazione di Brignole, che è stato recentemente ristrutturato in stile nautico. Il 7 settembre, infine, riapriranno a Milano anche lo Starhotels Ritz, situato nei pressi di Porta Venezia, lo Starhotels Majestic di Torino e lo Starhotels Tuscany di Firenze.

Grazie al prolungamento dell’iniziativa “Un ritorno da STAR”, sarà ancora possibile godere delle ultime settimane d’estate con una vacanza nelle più belle città italiane: ci sarà tempo infatti fino al 30 settembre per prenotare un soggiorno in Italia entro il 31 dicembre 2020 e ricevere in regalo un voucher pari al 50% del valore del soggiorno stesso, che l’ospite potrà utilizzare in maniera flessibile e in occasione di qualsiasi tipologia di viaggio, in uno qualunque degli Starhotels in Italia entro il 31 Marzo 2021.