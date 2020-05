Starhotels lancia la sua iniziativa per medici e infermieri

Con l’iniziativa Grazie di cuore, Starhotels offre agli operatori sanitari dei reparti e degli ospedali Covid 1.000 soggiorni di due notti per due persone colazione inclusa, validi negli hotel italiani del Gruppo.

«Nel momento di una coraggiosa riapertura degli alberghi all’accoglienza, Starhotels intende esprimere positività e solidarietà alla comunità italiana. Il primo desiderio è dimostrare la nostra gratitudine a medici ed infermieri, facendo quello che più amiamo fare, ovvero accoglierli e prenderci cura di loro, con uguale passione e orgoglio», afferma Elisabetta Fabri, presidente e ad del Gruppo.

Questa iniziativa si aggiunge alla decisione, presa nell’immediatezza della pandemia di mettere a disposizione lo Starhotels Cristallo Palace di Bergamo all’Agenzia di Tutela della Salute della città a titolo gratuito per l’accoglienza dei pazienti Covid-19 in via di guarigione, per diminuire la pressione sugli ospedali del territorio, tra i più colpiti a livello italiano.

L’iniziativa Grazie di cuore verrà divulgata al personale sanitario in collaborazione con Siaarti (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) e Fnopi (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche).

L’offerta di soggiorni gratuiti, riservata a medici ed infermieri dei reparti Covid-19, è soggetta a disponibilità e valida per un soggiorno di due notti per due persone in trattamento di camera e prima colazione negli alberghi italiani dal 1 giugno al 31 dicembre 2020.