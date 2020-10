Starhotels lancia il pacchetto “Fermati a cena da noi”

La tutela della salute è oggi più che mai l’elemento cruciale nelle scelte quotidiane. Nel pieno rispetto dell’ultimo dpcm e del protocollo di sicurezza interno denominato #Bestarbesafe, Starhotels ha creato un pacchetto speciale chiamato “Fermati a cena da noi” che include, oltre al pernottamento e la prima colazione, anche la cena.

I ristoranti all’interno degli hotel, che si caratterizzano per una cucina basata su stagionalità e territorialità, rimarranno infatti regolarmente aperti per chi soggiorna in albergo.

La soluzione è pensata per chi sceglie di concedersi un viaggio di lavoro o di piacere che sia in totale sicurezza nelle più belle destinazioni italiane. La cena prevede tre portate a scelta dal menu del giorno e caffè, bevande escluse.

Le misure rigorose della catena alberghiera a tutela di ospiti e collaboratori passano al vaglio tutti gli aspetti dell’operatività alberghiera, compresi servizio e ristorazione, senza sacrificare lo spirito di accoglienza tipicamente italiano.

Anche chi desidera una camera da utilizzare durante il giorno può usufruire di tutti i servizi d’hotel in modalità day use, a partire dalle 14 e, in via eccezionale per l’occasione, fino alle 22.