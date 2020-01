Star Clippers lancia Early Booking Discount

Per chi vuole una vacanza a vele spiegate a bordo dei velieri Star Clippers c’è Early Booking Discount, l’opzione che permette di usufruire di sconti del 10% e 20% per chi prenota in anticipo per la primavera/estate 2020 o l’autunno/inverno 2020/2021.

Oltre a navigare su un autentico Clipper, ispirato alle imbarcazioni di fine Ottocento, sarà possibile scegliere tra le incantevoli spiagge e i luoghi più nascosti del sud-est asiatico con Star Clipper o il Mediterraneo a bordo dell’ammiraglia Royal Clipper o del 4 alberi Star Flyer.

Nel dettaglio, chi vuole partire la prossima primavera/estate 2020, prenotando entro il 31 gennaio 2020, potrà usufruire di uno sconto del 10% o del 20% e scegliere l’Oriente con partenze tra aprile e ottobre a bordo di Star Clipper da Singapore, Ko Samui, Bali e Kota Kinabalu o il Mediterraneo alla scoperta delle coste del sud Italia, Corsica, Costa Azzurra, Montenegro e Croazia a bordo del 5 alberi Royal Clipper, o Grecia, Montenegro, Croazia, Baleari e Canarie con Star Flyer, con partenze tra aprile e novembre.

Inoltre, l’operazione Early Booking Discount è valida anche per le crociere previste per il prossimo autunno/inverno 2020/2021. Prenotando entro il 30 aprile 2020, si potrà usufruire di sconti del 10% e del 20% per gli itinerari di crociera in Thailandia con Star Clipper o nelle isole dei Caraibi con Royal Clipper e Star Flyer.

Chi ha già viaggiato a bordo dei velieri Star Clippers, avrà anche uno sconto del 5% sulla prossima crociera.