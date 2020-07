Star Alliance lancia un set di regole comuni antivirus

Per aiutare a far tornare la voglia di volare, scacciando le paure legate all’emergenza da coronavirus, Star Alliance e le 26 compagnie che la compongono hanno deciso di adottare un set di regole comuni in materia di sicurezza ed igiene a bordo degli aeromobili.

In particolare, i passeggeri dei vettori che fanno parte dell’alleanza possono adesso accedere online al Travel Information Hub, un compendio di tutte le precauzioni adottate a bordo e nella maggior parte degli aeroporti serviti, in attesa che entro la fine di luglio il “manuale” diventi disponibile in più lingue.

«Non c’è bisogno di dire che la sicurezza dei nostri passeggeri è il nostro obiettivo numero uno, per questo motivo il lavoro comune con le nostre compagnie ha portato alla creazione del Travel Information Hub. Ma altre iniziative sono già allo studio, e verranno lanciate presto», ha detto Jeffrey Goh, ceo di Star Alliance.