Stabilimenti balneari, a Bari ombrelloni più distanti e ingressi a rotazione

L’Italia si prepara a un’estate che sarà sicuramente diversa dalle altre. Sarà probabilmente terminata la fase acuta dell’emergenza, ma è presto per stabilire cosa succederà, per esempio, nelle destinazioni turistiche del Paese.

Intanto, nelle città di mare, gli stabilimenti balneari del centro abitato potrebbero rappresentare una prima occasione di svago. Ed ecco che i gestori delle strutture cominciano a ragionare sulle modalità di ingresso per poter rappresentare una prima esperienza di ripartenza del sistema economico in ambito turistico.

A Bari, per esempio, il lido balneare “Il mare dentro”, in attesa delle disposizioni governative, ha studiato soluzioni per l’accoglienza dei bagnanti garantendo le necessarie distanze di sicurezza.

L’ipotesi è quella di rimodulare gli orari di apertura, con «una rotazione degli ingressi giornalieri e stiamo ripensando la pianta degli ombrelloni per poter garantire una maggiore distanza, fino all’anno scorso nell’area totale, che misura 5mila metri quadrati, installavamo 150 ombrelloni e 10 tende-gazebo: quest’anno saranno molti meno», spiega Resy Tassiello, proprietaria della struttura, che aggiunge: «Stiamo studiando nuovi percorsi di accesso per poter garantire le distanze per gestire code e assembramenti che potrebbero esserci in prossimità di botteghino, bar, ristorante ma anche per gli ingressi nelle piscine e alla docce».

Lo stabilimento balneare sta rivedendo anche le modalità di prenotazione: «Abbiamo realizzato un sistema online che prevede tutte le fasi di una contrattazione reale: si potrà effettuare il calcolo del preventivo, non vincolante, e richiedere un supporto telefonico per chi ha poca confidenza con le tecnologie. La stessa procedura di consulenza telefonica e prenotazione online è stata anche estesa anche agli eventi privati, con la possibilità di cancellazione gratuita sino a 20 giorni prima», aggiunge la proprietaria.