St. Maarten rimuove tutte le restrizioni Covid dal 1° novembre

L’isola caraibica St. Maarten, a partire dal 1° novembre, eliminerà tutte le restrizioni Covid, come annunciato dal ministro della Salute Omar Ottley in un meeting con la St. Maarten Hospitality and Trade Association.

Attualmente, i visitatori non vaccinati che fanno ingresso a St. Maarten devono presentare un test Covid negativo insieme all’Electronic Health Authorization System (Ehas), quest’ultimo obbligatorio per tutti all’arrivo.

St. Maarten rientra tra le poche isole caraibiche in cui ancora sono in vigore restrizioni pandemiche per i viaggiatori non vaccinati.