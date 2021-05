SpringHill Suites by Marriott apre il suo 500° hotel in Florida













Hotel numero 500 per SpringHill Suites by Marriott, parte del ricco portfolio Bonvoy del colosso Usa che, tra le ultima novità – tra cui un nuovo The Ritz Carlton a Ningbo in Cina, un St. Regis a Dubai e uno Sheraton a Istanbul – annuncia il debutto del suo brand Shs ad Amelia Island, in Florida, che segue l’avvio delle strutture tra San Diego e Cocoa Beach.

«SpringHill Suites continua a soddisfare i viaggiatori con stile e spazi inaspettati, proponendo location fuori dai percorsi più battuti – ha detto Diane Mayer, vice president & global brand manager SpringHill Suites – C’è un elevato interesse per i nostri National Park hotel e per le città costiere, e vogliamo portare comfort e qualità agli ospiti».

La nuova struttura di Amelia Island è connessa al Courtyard by Marriott dell’isola, con 239 moderne stanze con vista sull’oceano, una terrazza con piscina e diversi punti di ristoro come il Tides Pool Bar & Grill. L’hotel è vicino alle maggiori attrazioni di Amelia Island, come Main Beach Park, Fort Clinch State Park e Fernandina Beach.