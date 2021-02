Spostamenti tra regioni, verso la proroga dello stop













La Conferenza delle Regioni chiederà al governo la proroga del divieto di spostamento tra le regioni, anche in zona gialla, per evitare un ulteriore aumento dei contagi da Covid-19 sul territorio italiano così come consigliato anche dal Cts (Comitato tecnico Scientifico). La proroga potrebbe essere estesa fino al 5 marzo o comunque fino a fine febbraio.

«L’orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il disegno di legge (in scadenza il 15 febbraio, ndr)che vieta gli spostamenti da una Regione all’altra, anche per la zona gialla – ha spiegato il presidente Stefano Bonaccini – Lo comunicheremo al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell’ultima Conferenza Stato-Regioni, oltre che al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi».

In ogni caso per l’estensione del decreto occorrerà attendere, molto probabilmente, l’insediamento del nuovo governo entro il fine settimana. Resta confermata, invece, la riapertura degli impianti di risalita nei comprensori di quelle regioni in zona gialla dal prossimo 15 febbraio: saranno escluse, quindi, tutte le aree dell’Alto Adige che risultano in lockdown.

Bonaccini ha anche annunciato che le Regioni chiederanno al nuovo governo un incontro per «valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione». Nel frattempo, la settimanale riunione del Cts potrebbe portare a un passaggio della Toscana da zona gialla ad arancione, con una nuova chiusura di bar e ristoranti e dei musei, mentre la Sicilia dovrebbe tornare in giallo. Anche la Puglia è tornata qualche giorno fa ad essere gialla grazie a un correzione dei dati precedentemente errati.