Sposi in crociera: upgrade e fiori con Royal Caribbean

Relax, comfort, lusso, il mare intorno e la possibilità di raggiungere tante destinazioni diverse senza dover ogni volta disfare i bagagli. Cresce la richiesta di viaggi di nozze anche in crociera già per l’autunno appena cominciato. Le richieste di crociere di fascia più alta sono in aumento, secondo il comparatore online CruiseCompete.com. Tra le compagnie prescelte nel segmento premium spicca Royal Caribbean International.

Agli sposi le compagnie crocieristiche dedicano un trattamento particolare, offrendo benefit che partono dall’upgrade della categoria fino a piccole attenzioni che rendono ancora più esclusiva la vacanza, come il trattamento riservato a bordo, i fiori in cabina all’arrivo e tanti altri graditi accorgimenti.

Per l’autunno, l’Europa continua a essere la principale regione crocieristica per questo target di passeggeri, che scelgono crociere luxury o la navigazione fluviale, altro viaggio particolarmente indicato per una luna di miele. Cresce invece l’attenzione sui Caraibi, se guardiamo all’inverno. A livello globale, per quanto riguarda i porti di partenza, il sud della Florida – con Miami, Fort Lauderdale e Port Canaveral – è la regione preferita per chi sceglie le crociere di segmento premium.

Per quanto concerne invece il lusso, oltreoceano primeggia Miami, nel Mediterraneo Civitavecchia e Atene. Parlando di crociere fluviali, i porti di Amsterdam, Budapest e Il Cairo sono i più richiesti.