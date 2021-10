Sporting Vacanze, online il video promozionale con la voce di Luca Ward













Nuovo video istituzionale per Sporting Vacanze, online su tutti i canali social del t.o. con un intento preciso: comunicare attraverso immagini e voce non solo il messaggio della ripartenza dovuta alla riapertura dei corridoi turistici, ma soprattutto l’importanza di riscoprire il valore dei professionisti del viaggio.

Un testo pulito che abbinato alle immagini, si focalizza su un concetto chiaro per il consumer: “si può tornare a viaggiare con serenità quando il viaggio è organizzato dagli attori che si muovono all’interno della filiera turistica tradizionale”, spiega Sporting Vacanze in una nota.

Un testo creato in sinergia con il team artistico dell’operatore capitanato da Claudio Colombo e completato dalla voce di un grande doppiatore italiano: Luca Ward.

«Il video era pronto da alcuni mesi e aspettavamo il momentum per la messa in onda, ovviamente in attesa delle disposizioni governative. Per noi è stato un grande onore poterlo completare con la voce di un artista della portata di Luca Ward. Luca è un grande viaggiatore e una volta compreso il nostro progetto, si è reso disponibile per aiutarci nella sua realizzazione», ha commentato il general manager Andrea Vannucci.

«In questi due anni le nostre emozioni sono state ‘congelate’; l’intento di questo lavoro è stato quello di scioglierle e trasmettere la magia che solo un viaggio può regalare», ha dichiarato Daniela Narici, responsabile vendite.