Sporting Vacanze, nuova esclusiva alle Maldive per il 2021













Sporting Vacanze illustra le principali novità 2021 nella programmazione, a partire dal catalogo digitale online dal 28 gennaio al 31 dicembre.

All’interno, una ricca proposta di resort, tour ed esperienze sulle destinazioni-chiave di Sporting Vacanze: Maldive con le due esclusive Heritance Aarah (5 stelle) e Adaaran Select Meedhupparu (4 stelle), Oman, Sri Lanka, Emirati Arabi, con tante altre novità.

«Partiamo dalla nuova esclusiva: il Ritz Carlton Maldives Fari Islands; è stato un onore esser stati scelti dalla catena Ritz Carlton come esclusivisti per l’Italia di questo gioiello dell’Oceano Indiano; 100 lussuose ville progettate dall’architetto Kerry Hill seguendo il movimento del mare, 7 ristoranti, 2 bar e una incredibile Spa – racconta il general manager Andrea Vannucci – Il resort sarà aperto al pubblico a partire dal mese di aprile. E ancora, per arricchire la programmazione di resort medium level, entrerà nella nostra famiglia l’Adaaran Club Rannalhi: non sarà un’esclusiva ma farà parte della top selection, forti dell’ottimo rapporto commerciale con la catena Aitkenspence».

Un’attenzione a parte merita Passione Italia, «linfa vitale durante l’estate 2020, grazie a strutture uniche nel loro genere che oltre a consentirci un’offerta in linea con le necessità contingenti, ci hanno fatti conoscere da un pubblico nuovo di agenti e clienti finali, permettendo di far apprezzare ancor di più la qualità del nostro tour operator. E a conferma di ciò, subito dopo le vacanze di Natale abbiamo aperto le vendite per la stagione estiva de Il Gattopardo di Lampedusa e le richieste sono esplose perché entro il 28 febbraio chi confermerà beneficerà di una riduzione del 10%: tutte le tariffe sono a disposizione contattando i nostri colleghi al booking», aggiunge Vannucci, che promette a breve un’altra novità sull’Italia.

Restando sulle novità in catalogo di Passione Italia, Andrea Zangelmi, sales & marketing coordinator di Sporting Vacanze, apre il 2021 con la nuova destinazione Dolomiti con La Roccia Wellness Hotel (4 stelle). «Questo delizioso resort di 52 camere si trova a Cavalese in Val di Fiemme ed è gestito con passione da oltre 30 anni dalla famiglia Gilmozzi – spiega – Ci ha conquistati sin da subito per la sua storia, fatta di passione e di rispetto per l’ecosistema, ma anche di profonda ospitalità nel preciso intento di permettere ai clienti di ritrovare un profondo benessere “respirando il territorio” grazie ad ambienti progettati per esprimere qualità e pace assoluta. Un hotel aperto 365 giorni l’anno, affinché si possa vivere la montagna in ogni sua sfaccettatura grazie a esperienze speciali, tailor made, che possano regalare una vacanza indimenticabile non solo agli appassionati di sci ma a chiunque voglia entrare in contatto con la natura e con la sua energia».

Sporting Vacanze proporrà l’Hotel La Roccia in una formula esclusiva con un trattamento e con esperienze wellness speciali.

«L’importante novità del catalogo è l’approccio unicamente digital-first presentato in anteprima all’interno della community di Sporting Vacanze per poi essere caricato sul nostro sito – dice Daniela Narici, responsabile sviluppo vendite Italia del t.o. – Un approccio necessario poiché il web è il luogo d’incontro principale fra le due parti: i viaggiatori sempre più proattivi che cercano e si informano in autonomia e la grande quantità di contenuti presenti sul web su cui formare la propria opinione e giungere a una scelta finale. In un tale mare magnum, l’imperativo per Sporting Vacanze è emergere con la propria voce e la propria immagine come punto di riferimento, in particolar modo sulla destinazione Maldive, ma sempre insieme al trade. Per questo, al termine della consultazione del catalogo digitale sarà presente il link “contatta l’agenzia Top Partner Sporting Vacanze” a testimonianza del sempre più forte legame con le agenzie di viaggi che hanno scelto di collaborare con noi».

Ultima novità riguarda l’assicurazione Travel Care, che da quest’anno oltre a comprendere la quota di gestione pratica, le prestazioni di assistenza sanitaria, l’assicurazione spese mediche, l’assicurazione bagaglio ed effetti personali, l’assicurazione spese di annullamento viaggio, includerà una copertura assicurativa extra in caso di epidemie/pandemie da Covid-19.