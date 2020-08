Sporting Vacanze, la strategia dell’estate di Passione Italia

Sporting Vacanze racconta la trasformazione operata durante il lockdown e portata avanti nelle nuove politiche, visto che gli ultimi eventi hanno portato alla consapevolezza di quanto i cambiamenti possano essere veloci e improvvisi e che sia necessario affrontare una situazione inaspettata reagendo in maniera propositiva.

«Durante il lockdown abbiamo potuto accelerare una strategia che durante l’autunno 2019 avevamo deciso di intraprendere per la successiva stagione estiva consapevoli che il nostro Paese avrebbe potuto essere un importante volano nella scelta delle vacanze, pur non immaginando lontanamente quanto sarebbe stata vincente questa scelta – spiega il general manager di Sporting Vacanze Andrea Vannucci – Tutto è nato per 2 motivi: la volontà di destagionalizzare la programmazione di un operatore come il nostro, troppo concentrato su destinazioni storicamente invernali come le Maldive, gli Emirati, l’Oman e lo Sri Lanka; un rapporto personale che ci lega ai proprietari delle due strutture che fanno parte della programmazione ovvero Il Gattopardo di Lampedusa e la tenuta di Murlo in Umbria».

Così è nata Passione Italia by Sporting Vacanze, con la scelta di due proposte sulla destinazione Italia di alta qualità e con al centro la fruibilità solo tramite le agenzie di viaggi. L’operatore ha fortemente voluto e deciso insieme ai proprietari delle due strutture selezionate, che i prodotti non venissero inseriti, anche a tariffe più alte di quelle fornite, nei circuiti delle principali Ota.

Il gm aggiunge che c’è stato «chi ha parlato d’improvvisazione nello spostare le vendite sulla nostra splendida Italia, ma credo invece che sia stata per molti una visione strategica che altri non hanno colto; inoltre Sporting Vacanze non propone nulla senza aver prima testato personalmente il prodotto. Ci sono state anche delle agenzie che hanno provato a bypassare chiamando direttamente le strutture pur sapendo della nostra esclusiva; questo fa parte di quella tendenza a disintermediare di talune a cui, prima o poi (spero), noi operatori avremo il coraggio di tagliare ogni supporto possibile».

La responsabile sviluppo vendite Daniela Narici racconta poi come si sono svolte le operazioni di scouting per individuare le strutture. «Siamo sempre stati sostenitori del fatto che la vera essenza di un tour operator risieda nella capacità di individuare le esigenze del mercato, anticipando le necessità della clientela così da realizzare vacanze su misura attraverso un approccio sistemico che coinvolga ogni attore della filiera turistica e oggi le vendite ci hanno dato ragione – dice – Questa forza unita alla lunga esperienza, ha portato risultati importanti in un momento così delicato e ci ha fatto capire come le azioni di scouting intraprese in tempi non sospetti siano state fondamentali per esaudire i desideri dei viaggiatori».

Narici aggiunge che c’è stato uno sviluppo di un retail più omnicanale, con una formazione rivista in favore di esperienze che hanno sostituito la presenza fisica con la comunicazione in remoto, e per questo ringrazia agenzie di viaggi a partner che «ci hanno seguito in maniera proattiva intervenendo in qualità di esperti ai nostri webinar, coinvolgendoci in zoom con i loro clienti, realizzando video di formazione e interviste condivisi sulla nostra community e grazie ai quali abbiamo potuto trasmettere il lato umano di chi sta dietro all’azienda per instaurare un rapporto più profondo e vero. Abbiamo visto con piacere che le nostre iniziative nell’ambito social sono state replicate dai competitor e questo ci fa onore, perché sicuramente un’azienda come quella di Sporting Vacanze non ha i numeri di altre realtà più grandi ma per noi è stata l’ulteriore conferma di esserci mossi in modo strategico».

Intanto, sul fronte Maldive, il t.o. è pronto a tornare con una partnership rafforzata sulle strutture in esclusiva Heritance Aararh e Adaraan Select Meedhupparu, con già in casa prenotazioni ex novo per il Capodanno e per l’inverno 2021 e un progetto speciale partito con una selezione di agenzie.