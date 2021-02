Sporting Vacanze, il Calacuncheddi è la new entry in Sardegna













È nata pochi mesi fa Passione Italia by Sporting Vacanze, la linea di prodotto dell’operatore che punta sulla destinazione Italia di alta qualità, con un prodotto veicolabile solo tramite le agenzie di viaggi. E già cresce il suo portfolio. Dopo gli ingressi di La Tenuta di Murlo in Umbria, Il Gattopardo di Lampedusa e La Roccia Wellness Hotel di Cavalese (Trentino), arriva un’importante new entry: l’Hotel Calacuncheddi in Sardegna.

La struttura è un 4 stelle Superior a Olbia, a 20 metri dalla spiaggia di Li Cuncheddi, lungo la costa settentrionale della Sardegna; ed è immersa in un parco naturalistico di circa 5 ettari.

Il Cala Cuncheddi Hotel di Capo Ceraso è «un luogo unico e di charme, a conferma di come la nostra ricerca vada sempre incontro a gusti e desideri di clienti di alto target e dove design bellezza e relax riescono a coniugarsi insieme incarnando perfettamente il concetto di Made in Italy», spiega Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze.

La linea Passione Italia nasce con l’intento di ampliare la stagionalità dell’offerta, arricchendola con destinazioni e strutture particolarmente ricercate soprattutto nella stagione estiva; il core business di Sporting Vacanze rimane focalizzato sulle Maldive. In particolare sulle esclusive Heritance Aarah (5*****) e Adaaran Select Meedhupparu (4****). Per le Maldive è possibile prenotare cancellando fino a 48 ore prima della partenza senza alcun tipo di penale e su queste strutture sono già disponibili le quote per Capodanno 2021.