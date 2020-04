Sporting Vacanze, arriva la new entry italiana per l’estate

Sporting Vacanze porta avanti una doppia strategia in questi tempi di smart working, con focus su comunicazione e prodotto. «La delicatezza del momento doveva essere rispettata, e la nostra volontà è stata quella di mantenere una vicinanza con forte solidarietà e affetto nei confronti dei nostri partner – dice il general manager Andrea Vannucci – Abbiamo lavorato insieme al team senza mai staccare un momento, con l’unico obiettivo di strutturarci nel migliore dei modi di fronte alle nuove esigenze del mercato».

COMMUNITY DI AGENTI. Ed ecco la prima novità. «Abbiamo sviluppato un progetto che era nel cassetto da diverso tempo e che ora ha potuto esprimersi con vera efficacia: la nascita della prima community di Sporting Vacanze dedicata agli agenti di viaggi – racconta la responsabile sviluppo vendite Daniela Narici – Un gruppo Facebook che a una settimana dalla sua nascita conta già 400 partecipanti e che propone un percorso immersivo e anche formativo in cui saranno solo le agenzie le vere protagoniste, attraverso anticipazioni esclusive, pillole video e interviste che permetteranno una facile connessione tra gli adv e i nostri ospiti speciali: con semplicità di informazione e autonomia nella fruizione degli strumenti».

ESTATE 2020. Per quanto riguarda invece le novità di prodotto per l’estate 2020, «ancor prima di vivere questa criticità, avevamo pensato di allargare la nostra programmazione strizzando l’occhio all’Italia con nuove proposte sempre orientate su un’offerta di alta qualità e servizi di eccellenza ma soprattutto veicolate e fruibili solo ed esclusivamente attraverso le agenzie di viaggi – spiega Vannucci – Ci tengo a precisare che queste esclusive non transiteranno nei canali Ota proprio nel preciso intento di tutelare le agenzie nella vendita al cliente».

Sporting Vacanze svela quindi la new entry italiana: è la Tenuta di Murlo, un resort diffuso tra i più vasti del centro Italia a 20 minuti da Perugia, rinomato per le svariate migliaia di ettari che lo costituiscono. Ricco di boschi incontaminati, oliveti, vallate, laghi e torrenti è il posto ideale per un viaggio alla ricerca della tranquillità e pace, a cui poter abbinare un programma di attività e servizi, dal trekking alle passeggiate a cavallo nella tenuta, dalle escursioni in quad ai tour in mongolfiera.

La struttura comprende 7 ville – che rispettano le necessità di distanziamento richieste – dotate di giardino e piscina privata a sfioro, un cottage, un appartamento e tre Deluxe room. Martedì 28 aprile alle 18 la struttura viene presentata in diretta Instagram sulla pagina di Sporting Vacanze.