Sporting Vacanze apre le vendite per Il Gattopardo di Lampedusa

Aprono le prenotazioni per Il Gattopardo di Lampedusa – che verrà venduto in esclusiva da Sporting Vacanze – con primo ingresso a partire da sabato 11 luglio.

Si tratta della seconda struttura italiana che l’operatore prende in gestione, come anticipato un mese fa in un’intervista al general manager Andrea Vannucci.

Si tratta di un boutique hotel vista mare, considerato dalla sua nascita un’icona dell’isola siciliana. È stato completamente ristrutturato dopo una serie di lavori durati 2 anni. Per garantire un soggiorno in totale serenità e autonomia, per l’estate 2020 Il Gattopardo verrà proposto solo come proprietà privata a uso esclusivo di famiglie o amici.

Il booking dedicato di Sporting Vacanze sarà a disposizione per fornire il prezzo della struttura e i vari servizi come barca privata, escursioni, macchine, bici elettriche, cene con chef a disposizione; plus che il cliente potrà acquistare direttamente in loco.

Gli ospiti potranno godere dei 10 dammusi, alcuni con vista sul mare, arredati con materiali naturali e di design a cui si abbinano gli spazi esterni con pergole e terrazze.

«Avevamo iniziato le trattative per la commercializzazione in esclusiva di questo boutique resort già nel mese di gennaio, proprio perché in perfetta sintonia con lo stile Sporting Vacanze e con la filosofia di accoglienza della famiglia proprietaria che ne ha seguito il progetto di ristrutturazione – spiega il general manager di Sporting Vacanze – In questo modo la programmazione delle nostre esclusive in Italia per l’estate 2020 si arricchisce di perle preziose. Il Gattopardo di Lampedusa sarà pronto ad accogliere gli ospiti con la sua formula classica, a partire dall’estate 2021».