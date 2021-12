Sport invernali, ora Europ Assistance propone la polizza Sci Noproblem













Si chiama Sci Noproblem l’assicurazione completa per chi pratica sci, snowboard o pattinaggio in Italia e in Europa proposta da Europ Assistance, in conformità con le regole in essere dal 1° gennaio 2022 circa l’obbligo di copertura assicurativa per chi pratica gli sport invernali.

Il pacchetto assicurativo prevede responsabilità civile sulle piste in caso di danni arrecati involontariamente a terzi, rimborso spese mediche e indennizzo giornaliero in caso di infortunio, e rimborso skipass, lezioni e attrezzatura in caso di incidente in pista.

«Dopo lo stop della scorsa stagione quest’anno le vacanze sulla neve possono finalmente ripartire in tutta sicurezza. Proprio per questo noi di Europ Assistance proponiamo a tutti gli sciatori di tutelarsi con la nostra Sci Noproblem, una soluzione per proteggere le persone durante le loro vacanze invernali e farle divertire sulle piste senza doversi preoccupare di nulla», afferma Massimiliano Sibilio, chief travel officer Europ Assistance Italia.