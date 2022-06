Sport e travel, patto tra ministero del Turismo e Coni













Collaborare per la promozione del turismo in Italia attraverso le atlete e gli atleti olimpici come testimonial dell’Italia nel mondo. L’obiettivo principale? Lavorare insieme per i prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, aumentando il Pil e creando nuovi posti di lavoro. Nasce con queste finalità il Protocollo d’intesa tra il Coni e il ministero del Turismo, siglato a Roma tra il presidente Giovanni Malagò e il titolare del dicastero, Massimo Garavaglia.

Si tratta di un accordo con durata triennale, fino al 30 aprile 2025, che mette insieme due settori strategici del Paese. Un binomio inscindibile, tanto è vero che per Garavaglia «un Paese minimamente organizzato su questi temi dovrebbe avere un centro di coordinamento. Il binomio sport e turismo è potentissimo, pensiamo alle Olimpiadi: mi tremano i polsi a pensare a quanto c’è da fare per Milano Cortina 2026, una opportunità enorme per valorizzare al massimo il territorio».

In particolare, spiega Garavaglia, «ci concentreremo su tre idee: prima di tutto cercheremo di dare supporto al Coni sull’attrazione del turismo agli eventi sportivi, anche in collaborazione con le Regioni; poi faremo promozione per l’esistente, come abbiamo fatto ad esempio con il Giro d’Italia; infine, il supporto finanziario agli eventi più importanti».

«Sono molto contento per questo protocollo – ha dichiarato Giovanni Malagò – Abbiamo tante cose da fare, tante idee da sviluppare. Sport e turismo sono legati, non è un caso se in diversi comuni, come per esempio a Roma, una persona ha entrambe le deleghe. Questo protocollo ha un valore importante per il ruolo del ministro Garavaglia che ringrazio, e per ciò che significa questa sinergia e il nostro link con il sistema industriale e del turismo».