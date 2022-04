Sport, cultura e benessere: a Bruxelles tornano le City Runs













Visit Brussels presenta gli itinerari dell’organizzazione no-profit City Runs, che porta i viaggiatori alla scoperta della capitale del Belgio con un inedito mix di sport e cultura, all’insegna di benessere e sostenibilità.

Partecipare è semplicissimo: è sufficiente avere un buon paio di scarpe da ginnastica e iscriversi online scegliendo tra gli itinerari tematici disponibili, che spaziano dall’art nouveau ai fumetti. I percorsi sono lunghi in media 8/9 km, durano circa un’ora e mezza e sono aperti a tutti, dagli sportivi ai principianti. A rendere l’esperienza ancora più divertente ci pensano le guide che adattano di volta in volta i percorsi e, soprattutto, le soste, in base al livello di allenamento del gruppo.

«Le visite guidate di City Runs sono un esempio perfetto dello spirito anticonformista di Bruxelles – commenta Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – E sono molto apprezzate anche dagli stessi cittadini, che le scelgono per scoprire gli angoli meno conosciuti della città. Un’esperienza adatta a tutti, bambini compresi. Si possono anche organizzare per gruppi privati: un’ottima opportunità sia nel caso di incentive e team building aziendali, sia per le agenzie e i tour operator, che possono così arricchire i propri programmi di viaggio con una proposta insolita e coinvolgente».

L’offerta spazia da City Run Downtown, un tour di 8,5 km che permette ai visitatori di riscoprire il cuore storico di Bruxelles facendo jogging, fino alla City Run Art Nouveau (Saint-Gilles), itinerario di 9 km che tocca gli edifici più significativi del movimento. O ancora, ad esempio, City Run Comics Art, dove i runner esplorano il centro della città in modo inconsueto, imbattendosi nei giganteschi e coloratissimi murales che riproducono personaggi e scene cult dei fumetti.