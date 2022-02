Spinta sulle prenotazioni alberghiere con Amadeus per Lufthansa City Center













Amadeus e Lufthansa City Center International (Lcci) hanno ampliato la partnership tecnologica sottoscrivendo un accordo commerciale per incrementare le prenotazioni alberghiere.

Le agenzie (Lcci) possono accedere e prenotare hotel attraverso Amadeus Selling Platform Connect, dove sono visualizzati i contenuti degli hotel provenienti da diversi fornitori. In particolare, Amadeus Value Hotels permette di proporre ai propri clienti le tariffe nette di oltre mezzo milione di hotel.

Inoltre, la tecnologia Amadeus Web Services dà la possibilità alle agenzie di viaggi di integrare i contenuti alberghieri di Amadeus nelle applicazioni interne per il settore alberghiero. Questa integrazione sta arricchendo le offerte degli agenti nei confronti dei provider di hotel esterni, il tutto in un’unica piattaforma.

Questo nuovo accordo aprirà le porte alle Lcci per accedere e prenotare strutture ricettive attraverso Amadeus da Booking, disponibile in 174 Paesi in tutto il mondo.

«Con la formazione personalizzata di Amadeus, la condivisione delle conoscenze, il marketing e le iniziative di comunicazione, crediamo che Lufthansa City Center possa generare volumi di prenotazioni e allo stesso tempo rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori di oggi», ha commentato Martina Groenegres, managing director Lcci.

«È importante che i nostri clienti abbiano un accesso rapido ed efficiente ai contenuti alberghieri rilevanti e migliori, in modo da poter abbinare perfettamente la giusta sistemazione alle mutevoli esigenze dei viaggiatori. Amadeus ha reso più facile per gli agenti di viaggi Lcci l’accesso a tutti i tipi di contenuti alberghieri, e siamo felici di essere stati in grado di offrire questa opzione ai nostri partner di lunga data», ha dichiarato Gabriele Rispoli, direttore commerciale Amadeus Italia.