Spiagge, via libera del governo alla sanificazione

Via libera in tutta Italia, oltre che nel Lazio, alla sanificazione degli stabilimenti balneari e dei campeggi. È la sottosegretaria del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, a confermare la decisione del governo: “È possibile autorizzare il personale ad accedere e realizzare i lavori di manutenzione ordinaria”, si legge nella nota diffusa nel fine settimane.

Il chiarimento è presente sul sito della Presidenza del Consiglio ed è consultabile all’indirizzo www.governo.it/it/faq-iorestoacasa nella sezione “Pubblici esercizi e attività commerciali”.

“Ferme restando la sospensione dell’attività e la chiusura al pubblico dello stabilimento balneare – si legge – è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, rimane indispensabile il rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio adottate e il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali”.