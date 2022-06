Spiagge formato famiglia: vince il Portogallo













È Albufeira, in Portogallo, la destinazione balneare estiva regina del “World’s Best Family Beach Destinatinations”, ranking stilato dallo specialista statunitense di viaggi per famiglie The Family Vacation Guide.

La destinazione portoghese, che alle origini era un piccolo villaggio di pescatori, oggi si presenta come destinazione turistica popolarissima tra le famiglie, che possono fare innumerevoli tour di immersione, gite in barca e osservare i delfini.

A seguire, al secondo posto si posiziona Sarasota in Florida, che tra le sue chicche schiera la natura e gli animali dei Jungle Gardens, mentre in terza posizione troviamo Antalya, in Turchia, con le sue spiagge di sabbia bianca e i suoi porti colmi di yacht. Subito fuori dal podio si piazza l’immancabile Tahiti, in Polinesia Francese, che ovviamente consente di raggiungere le migliori isole dell’Oceano Pacifico in tempi brevissimi, come ad esempio la nota Bora Bora.

Quinta c’è invece una destinazione italiana, ovvero Olbia, in Sardegna, apprezzata oltre che per le sue spiagge per il bagaglio culturale che porta con sé: da visitare la Basilica medievale di San Simplicio, poco fuori dal centro storico della città in un ritorno al passato tra Fenici e Medioevo, e il Museo Archeologico.

Seguono, in classifica, destinazioni come Santa Monica in California, Mykonos in Grecia, Tenerife in Spagna, Nizza e Marsiglia in Francia, Cape Town in Sudafrica, Dubai negli Emirati Arabi, Perth in Australia, ma anche altre mete italiane: Trieste, Napoli e una delle perle della Costiera amalfitana, Positano.