Spencer & Carter lancia la polizza europea Clikki per Evolution Travel













Una polizza assicurativa valida per tutti i clienti, qualunque sia il Paese di provenienza. È il nuovo prodotto assicurativo creato da Spencer & Carter per Evolution Travel, che potrà d’ora in poi assicurare i propri viaggiatori con la Polizza Europea Clikki, disponibile in tre diverse tipologie.

Tour Operator Base è la polizza che include l’assistenza, le spese mediche, i danni e la perdita del bagaglio. Tour Operator Top è, invece, il prodotto che comprende, oltre alle garanzie della polizza base, anche quella per l’annullamento del viaggio. Infine, Tour Operator Interruzione Plus, una polizza complementare che abbinata alle due precedenti offre le garanzie per interruzione da quarantena e fermo amministrativo.

La Polizza Europea, che comprende le garanzie Covid anche per l’annullamento e garantisce sempre le malattie pregresse, è dunque caratterizzata da una nuova formula con poche esclusioni. In linea con la richiesta da parte del mercato di prodotti di taglio globale, essendo applicabile a clienti di diversa nazionalità permette, inoltre, al t.o. di superare le problematiche gestionali e di difformità di premi e garanzie che in passato derivavano dal dover applicare polizze differenti in base alla provenienza della clientela.

«Spencer & Carter – spiega il direttore commerciale Massimiliano Masaracchia – in qualità di broker di assicurazioni ha nel proprio dna la consulenza per il cliente e la risoluzione dei problemi legati alle coperture assicurative. Analizzate le richieste e le necessità di Evolution Travel, abbiamo pensato alla Polizza Europea e, grazie all’esperienza e alle relazioni consolidate con le compagnie di assicurazioni, abbiamo avuto come partner per questa iniziativa Nobis».

«In Spencer & Carter – commenta anche Luca Baldisserotto, ceo di Evolution Travel – abbiamo finalmente trovato un broker capace di accompagnare noi e i nostri consulenti di viaggi con soluzioni adeguate per un mercato che evolve velocemente ed è sempre più esigente».