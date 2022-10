Spencer & Carter lancia la Clikki Light e spinge sulle polizze europee

Da Clikki Light, passando per la formazione, fino alle polizze europee. Sono le novità che Spencer & Carter Insurance Broker ha portato al suo debutto tra i padiglioni del Ttg Travel Experience di Rimini, «una tre giorni vissuta molto bene, in un’atmosfera frizzate e sopratutto concreta», ci ha raccontato il direttore commerciale Massimiliano Massaracchia.

Le nuove polizze Clikki Light sono una rivisitazione del prodotto Clikki, «alleggerite nel prezzo ma non nelle condizioni. Abbiamo preso le polizze esistenti senza snaturarne le garanzie essenziali ma rivedendo alcuni massimali e conseguentemente i premi», ha spiegato il direttore commerciale del broker assicurativo.

I prodotti Clikki Light comprendono tutti la componente annullamento in forma all risk: con la basic ci sono massimali annullamento fino a mille euro; con la minimal fino a 1.500 euro; con la superstar fino a 3mila euro. La Clikki Light nasce dall’esigenza di dare al mercato prodotti performanti anche per viaggiatori con un budget di viaggio equilibrato, «al quale deve corrispondere un premio equilibrato», ha commentato Massaracchia, che per il 2023 si aspetta una riduzione della capacità di spesa del consumatore medio.

Inoltre, Spencer & Carter ha concentrato diversi sforzi per la sua Service Academy, per le agenzie di viaggi e i tour operator (ad oggi il broker ha 1.800 codici attivi e vanta una forza commerciale e di back office fatta di dieci componenti, ndr) che hanno la necessità di assistenza, soprattutto legale, e dove verranno caricate anche pillole video formative a sostegno delle vendite – ha annunciato Massimiliano Massaracchia – L’intento è quello di fare consulenza a tutti i clienti che ne hanno la necessità; sarà operativa entro dicembre».

Infine, Spencer & Carter (i cui focus sono anche sport e welfare) spinge sulle polizze europee – lanciate a febbraio 2022 per Evolution Travel – valide dunque per tutti i residenti in Europa.