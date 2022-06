Spencer & Carter assicura i viaggi di Columbus Vacanze













È Spencer & Carter il partner per tutte le coperture assicurative dei viaggi a firma Columbus Vacanze: è stata rinnovata, infatti, la partnership che porta in agenzia di viaggio la polizza all risk studiata su misura dal broker assicurativo per la programmazione sia a corto che a medio e lungo raggio del t.o. di casa Primarete.

Sottoscritta con Ima Italia Assistance, la polizza permette ai clienti dell’operatore di viaggiare in estate in tutta sicurezza, grazie alla tranquillità offerta dalle migliori garanzie presenti oggi sul mercato.

Nello specifico, la polizza messa a punto da Spencer & Carter per Columbus Vacanze assicura i clienti con tutte le coperture necessarie sia per prenotare ed essere tranquilli in caso di eventuale annullamento sia poi per viaggiare in assoluta serenità. Oltre alle garanzie standard previste da una polizza all risk, il viaggiatore può contare sulle garanzie Covid complete, sia in caso di annullamento che di malattia, e su quelle per blocco amministrativo o sanitario, che comprendono l’interruzione del viaggio per quarantena. La polizza prevede anche la garanzia ritardo volo e perdita del volo in connessione che – anche in considerazione della situazione attuale – permette a chi viaggia di essere sempre tutelato.

«Da sempre la scelta di Columbus Vacanze – ha commentato Ivano Zilio, ceo di Primarete Travel Group – è avere delle polizze costruite su misura per le nostre esigenze e dare all’agenzia la tranquillità che il suo cliente sia protetto a 360 gradi. Sicurezza e servizio per Columbus sono le parole d’ordine. Per questo abbiamo scelto Spencer & Carter: la qualità delle polizze che vanno inserite nei pacchetti è sempre stata ed è frutto di innovazione sulla ricerca e lo studio delle coperture, seguendo l’evoluzione dei tempi in cui viviamo».

Dal canto suo il direttore commerciale di Spencer & Carter, Massimiliano Masaracchia, ha spiegato: «Il rinnovo dell’accordo con Columbus Vacanze dimostra che veniamo apprezzati dai nostri Clienti per la consulenza e il servizio che forniamo e per le nostre polizze ‘tailor made’, create sulle specifiche esigenze di ciascun Operatore. In un’estate caratterizzata dalla ripresa dei flussi turistici anche sul medio e lungo raggio, siamo molto contenti di mettere a disposizione di un marchio riconosciuto dalla rete vendite e affidabile come Columbus Vacanze un prodotto assicurativo altamente performante».