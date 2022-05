Spencer & Carter amplia la squadra sales













Il broker assicurativo internazionale indipendente Spencer & Carter amplia la sua squadra commerciale con tre nuove figure, che saranno coordinate dal direttore commerciale Massimiliano Masaracchia. Il focus è sulla distribuzione nelle agenzie di viaggi di Lombardia, Lazio, Marche ed Emilia-Romagna.

La prima Regione avrà come punto di riferimento Luca Sciortino, sales area manager con un’esperienza consolidata nella creazione di lead e nella gestione dei rapporti commerciali. L’area del Lazio, invece, è stata affidata a Gianluca Basso, con alle spalle vent’anni di esperienza nel commerciale, compagnie aeree e dmc in varie zone d’Europa. Infine, Giovanni Filippi scelto per le Marche e l’Emilia-Romagna, grazie alla sua lunga esperienza di ben 25 anni tra tour operator e assicurazioni.

Il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia, ha dichiarato: «Con questi tre nuovi ingressi in squadra andiamo a coprire aree geografiche per noi particolarmente importanti e, insieme, mettiamo un primo tassello per la creazione di un team altamente specializzato, capace di ascoltare, intercettare e dare risposta ai bisogni delle agenzie di viaggio. La lunga esperienza che Luca, Gianluca e Filippo hanno maturato negli anni lavorando per importanti aziende del settore e i rapporti che hanno costruito con gli Agenti saranno fondamentali per fare conoscere e apprezzare in breve tempo alla distribuzione tutte le potenzialità dei prodotti Spencer & Carter».

La ricerca e l’inserimento di figure commerciali per Spencer & Carter continuerà nei prossimi mesi con l’obbiettivo di arrivare ad avere i suoi rappresentanti su tutto il territorio italiano entro settembre.