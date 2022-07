Speed Vacanze, il chiarimento: “Attiva e funzionante”













È firmata Francesco Giustiniani, amministratore giudiziario di P&R Eventi e Vacanze Srl, la comunicazione con cui – lo scorso 6 luglio – la società che controlla il marchio di viaggi per single Speed Vacanze rassicura fornitori e clienti sulla propria piena operatività, nonostante le vicende giudiziarie di cui abbiamo scritto qui.

Giustiniani, in carica fino al prossimo 23 dicembre, opera un “formale chiarimento” del proprio ruolo e delle vicissitudini che hanno portato il Tribunale di Roma alla sua nomina.

“Si deve precisare che P&R Eventi e Vacanze non è in amministrazione controllata, come erroneamente riportato dal Corriere della Sera. La società – precisa – procede nel suo funzionamento solo con un diverso amministratore. Il Tribunale, all’esito dell’ispezione, ha palesato l’esistenza di molteplici irregolarità che hanno procurato e che continuano a procurare pregiudizi patrimoniali in danno della P&R Srl apparendo rimedio ineludibile quello della nomina di un amministratore giudiziario il quale (scevro da rapporti di conoscenza di natura personale) possa adottare ogni iniziativa ritenuta opportuna”.

Giustiniani precisa anche che “l’insanabile contrasto tra il socio di maggioranza e quello di minoranza, contrasto che non si è sanato neanche dopo oltre un anno di procedimento innanzi al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione, né a seguito della sostituzione dell’amministratore unico della società, intervenuto già lo scorso anno, non si è arrestato neanche oggi”.

Detto ciò, tiene a sottolineare l’amministratore in carica, “P&R Eventi e Vacanze è oggi attiva e funzionante ed è in grado di svolgere la sua normale attività, posto che I’operatività della stessa non e mutata rispetto al passato e che i suoi dipendenti e collaboratori continuano a dare il loro apporto, così come avveniva in passato”.

“La nomina del sottoscritto da parte del Tribunale, infatti – conclude – ha proprio la finalità di garantire quanto sopra, così evitando che il dissidio in atto tra i soci possa determinare problematiche irreversibili all’attività aziendale”.