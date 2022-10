Special Guest in Sicily, approda a Rimini progetto di destagionalizzazione

Sicilia destinazione a forte valore aggiunto tutto l’anno. Con l’idea progettuale “Special Guest”, lanciata in occasione dell’ultima edizione di Travelexpo Borsa Globale dei Turismi, si vogliono aprire nuove opportunità, per il trade e il consumer di estendere la stagionalità anche ai mesi invernali. Tour operator specializzati in incoming potranno infatti mettere in vendita, tramite le agenzie di viaggi interessate, pacchetti con benefit e vantaggi dedicati ai clienti interessati a trascorrere una vacanza in Sicilia da novembre 2022 ad aprile 2023.

Dopo essere stata presentata ai 25 buyer italiani ed esteri presenti a Travelexpo, il progetto “Special Guest” approda al Ttg Travel Experience di Rimini e a presentarlo agli operatori turistici è Logos srl Comunicazione e Immagine, presente nello stand della Regione Siciliana.

«L’idea progettuale punta a stimolare il mercato a viaggiare anche nei mesi identificati di bassa stagione, ma pur sempre ricchi di fascino, particolarmente per viaggiatori ed esploratori e non solo turisti alla ricerca del sole e del mare – spiega Toti Piscopo, amministratore della Logos srl – È questo lo spirito del brand “Special Guest”, sottoposto all’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, che offriremo gratuitamente ai tour operator che condividono la nostra idea progettuale. Un’offerta diversificata, complementare rispetto a quelle esistenti, ma esclusiva e riservata a chi vuol essere considerato un ospite d’onore».

L’iniziativa può essere proposta da sola o abbinata al progetto della Regione Siciliana SeeSicily, che prevede un pernottamento gratuito ogni tre notti, un’escursione gratuita da quattro ore e sconti sul trasporto in aereo o nave. La combinazione dei due progetti consentirà di realizzare pacchetti di viaggio accattivanti e convenienti che facciano sentire il turista un vero “ospite speciale”.

Il progetto è stato già accolto da Platani Travel, Imperatore Travel, Conca d’Oro Viaggi, Sicilvision, che sono state le prime quattro imprese turistiche ad aderirvi, e ora “Special Guest” è approdata a Rimini per definire il primo parterre di operatori aderenti che sarà reso noto il prossimo 4 novembre.