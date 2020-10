Spazio Agenzia, raccontaci in fiera la tua storia

Parola d’ordine: ripartire. Lo sanno bene gli agenti di viaggi, oggi alle prese con una pandemia da Covid-19 che ha sconvolto ogni piano, costringendo così il settore della distribuzione organizzata a quella che è (e sarà) una revisione obbligata.

C’è chi abbassa la serranda e migra sull’online, magari anche solo temporaneamente. Chi, invece, organizza gruppi di lavoro piuttosto che progetti di coworking. Idee, queste, che acquistano ancor più valore se trasmesse. E per farlo, in occasione del Ttg Travel Experience di Rimini – in programma dal 14 al 16 ottobre prossimi – L’Agenzia di Viaggi Magazine ripropone il format Spazio Agenzia: si tratta di un appuntamento, presso lo stand del giornale (Pad. A3 – St. 088), dedicato a mini-video in cui, con pillole di un minuto, gli agenti di viaggi raccontano come hanno scelto di vivere il post virus.

Se vuoi raccontarci la tua storia, scrivici a redazione@lagenziadiviaggi.it. Oggetto dell’email: SPAZIO AGENZIA. E nel corpo del testo, oltre al tuo nome e quello dell’adv, la risposta a questa semplicissima domanda: “Perché sei un agente di viaggi speciale? Qual è la tua ricetta per la ripartenza?”.

Ti aspettiamo.